Sorteggio playoff Mondiali 2026 | orario e diretta tv Chi può incontrare l’Italia agli spareggi
Milano, 19 novembre 2025 - Nella giornata di domani, la Nazionale italiana conoscerà il proprio destino nei playoff che mettono in palio il pass per i prossimi Mondiali di calcio 2026. Playoff ai quali la nostra selezione parteciperà per la terza volta consecutiva. A Zurigo verrà decisa l'avversaria - una tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord - degli Azzurri nella semifinale (gara unica) del mini-torneo che regalerà a quattro selezioni del Vecchio Continente l'accesso alla manifestazione iridata che nell'estate del 2026 si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Italy's head coach Gennaro Gattuso reacts during the FIFA World Cup 26 UEFA qualifier between Italy and Norway at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 16 November 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
