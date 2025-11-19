Sorteggio playoff Mondiali 2026 dove vederlo in tv e streaming

Ancora una volta l'Italia, per cercare di staccare il pass per i Mondiali, dovrà passare dai playoff. Gli azzurri, infatti, hanno chiuso al secondo posto il girone di qualificazione alle spalle della Norvegia e adesso attendono di conoscere i loro avversari negli spareggi. Gli uomini di Gennaro. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Chiuse le qualificazioni in Europa, verso il sorteggio playoff per andare al Mondiale che non giochiamo dal 20 giugno 2014: quale sarebbe l’avversario più abbordabile? Sorteggio giovedì 20 novembre a Zurigo (Svizzera) con semifinali e finali per ele - facebook.com Vai su Facebook

#Italia, la strada per il Mondiale: come funziona il sorteggio dei playoff in programma domani, tutte le possibili avversarie Vai su X

Sorteggio playoff Mondiali 2026, Italia agli spareggi: come funziona - 16 nazionali divise in quattro fasce (l'Italia partirà dalla 1^) e che parteciperanno a quattro percorsi differenti: chi vince ogni singolo path gio ... Segnala sport.sky.it

Mondiali 2026, chi può capitarci al sorteggio e le nazionali favorite per la finale playoff - Con la chiusura delle gare dei gironi di qualificazione dei Mondiali 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico, si è ... Da iltempo.it

Mondiali Italia, sorteggio playoff: orario, le possibili avversarie, le fasce, dove vederlo in tv - Sorteggio playoff Mondiali 2026, quando e dove vederlo in diretta tv e streaming: le possibili avversarie dell'Italia di Gattuso ... Secondo sport.virgilio.it