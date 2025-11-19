Inter News 24 Sorteggi Mondiali: domani ci sarà anche Marco Materazzi al tanto atteso evento. L’ex Inter sarà uno dei tre assistenti e dovrà portare fortuna all’Italia. Domani, presso la sede della FIFA a Zurigo, si terrà il sorteggio per i playoff che determineranno gli ultimi posti disponibili per il Mondiale 2026. Un evento di grande rilevanza per il calcio internazionale, al quale prenderà parte anche Marco Materazzi, ex difensore dell’ Inter e campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Materazzi, noto per il suo impatto determinante in quell’edizione dei Mondiali, sarà uno dei tre assistenti al sorteggio, insieme al francese Christian Karembeu, ex giocatore di Sampdoria e Real Madrid, e lo svedese Martin Dahlin, che ha avuto una breve esperienza alla Roma negli anni ’90. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sorteggi Mondiali, Materazzi sarà uno dei tre assistenti. L’ex Inter tra i protagonisti a Zurigo