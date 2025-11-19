Sorteggi Mondiali Materazzi sarà uno dei tre assistenti L’ex Inter tra i protagonisti a Zurigo
Inter News 24 Sorteggi Mondiali: domani ci sarà anche Marco Materazzi al tanto atteso evento. L’ex Inter sarà uno dei tre assistenti e dovrà portare fortuna all’Italia. Domani, presso la sede della FIFA a Zurigo, si terrà il sorteggio per i playoff che determineranno gli ultimi posti disponibili per il Mondiale 2026. Un evento di grande rilevanza per il calcio internazionale, al quale prenderà parte anche Marco Materazzi, ex difensore dell’ Inter e campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Materazzi, noto per il suo impatto determinante in quell’edizione dei Mondiali, sarà uno dei tre assistenti al sorteggio, insieme al francese Christian Karembeu, ex giocatore di Sampdoria e Real Madrid, e lo svedese Martin Dahlin, che ha avuto una breve esperienza alla Roma negli anni ’90. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Sorteggio playoff Mondiali, anche Marco #Materazzi tra i protagonisti della cerimonia di Zurigo Vai su X
Sorteggi Mondiali 2026, in quale fascia finirebbe l’Italia in caso di qualificazione: ci sono due ipotesi - facebook.com Vai su Facebook
Domani i sorteggi qualificazioni Mondiali 2027, Azzurre in seconda fascia - Dopo lo straordinario cammino a Euro 2025, la Nazionale Femminile si appresta a scoprire i nomi delle avversarie che affronterà nel percorso di avvicinamento alla prossima edizione della Coppa del ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it