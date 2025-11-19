nuova serie Prime Video: “steal” con Sophie Turner in prima visione. Prime Video si prepara a lanciare una nuova produzione nel genere crime thriller, intitolata “Steal”. La serie si distingue per un cast di alto livello e per una trama che promette tensione e suspense, offrendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente e avvincente. Di seguito si analizzano i dettagli principali riguardanti questo progetto, dal volto noto interpretato all’interno della storia alle anticipazioni sulla data di uscita e sui membri del cast. la trama e il ruolo di Sophie Turner. “Steal” racconta le vicende di Zara, interpretata da Sophie Turner, caratteristica attrice nota per il suo ruolo come Sansa Stark in “Game of Thrones”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sophie turner protagonista nel thriller crime di prime video data di uscita ufficiale