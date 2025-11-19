Sono stati violenti con mia madre e con il mio cane | quattro uomini armati hanno fatto irruzione in casa del rapper Tekashi 6ix9ine e rubato tutto

Attimi di panico per il rapper Tekashi 6ix9ine e i suoi familiari. Il 16 novembre sera quattro uomini armati hanno fatto irruzione nella casa dell’artista in Florida. Una telecamera di sicurezza ha immortalato i momenti di terrori che hanno vissuto la madre del rapper e il loro cagnolino. I ladri hanno sequestrato entrambi, minacciandoli con violenza di star fermi. Il sito TMZ ha mostrato il video di sorveglianza di domenica sera, dopo che gli intrusi si sono intrufolati nel garage. In una clip, si vede la madre 60enne di Tekashi faccia a faccia con i ladri, con la voce tremante mentre implora e supplica, il cane corre in giro confuso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stati violenti con mia madre e con il mio cane”: quattro uomini armati hanno fatto irruzione in casa del rapper Tekashi 6ix9ine e rubato tutto

Argomenti simili trattati di recente

Pennelli appoggiati ancora nel colore intinti sono stati usati per incredibili dipinti #istantaneeDa Bollate, Milano #inLombardia #ThePhotoHour #scritturebrevi #StormHour Vai su X

Il film di una nottata di violenza e follia. Così sono stati incastrati i 5, tutti giovanissimi ? - facebook.com Vai su Facebook

“Sono stati violenti con mia madre e con il mio cane”: quattro uomini armati hanno fatto irruzione in casa del rapper Tekashi 6ix9ine e rubato tutto - Rapper assente durante la rapina, i ladri hanno immobilizzato la madre 60enne e minacciato il cane prima di fuggire con contanti ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Sora 2 invaso da video violenti contro le donne, e la moderazione? - I social media sono invasi da video generati da Sora che violano le stesse policy di OpenAI contro i contenuti violenti. Si legge su msn.com