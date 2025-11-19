Sono morti tutti La festa si trasforma in tragedia | spezzate giovani vite | una scena scioccante

La notte che avrebbe dovuto concludere una giornata di entusiasmo e progetti per il futuro si è invece trasformata in un incubo per tre comunità e, più in generale, per l’intera nazione. Una Volkswagen Golf con a bordo cinque ragazzi ha finito la sua corsa contro una Toyota Land Cruiser, in uno scontro frontale così devastante da non lasciare scampo a nessuno degli occupanti del primo veicolo. Una sesta giovane, una ventenne, è stata estratta viva dalle lamiere e trasportata in ospedale, dove è tuttora ricoverata con ferite giudicate non gravi. In quelle ore drammatiche, gli agenti della Garda e i soccorritori intervenuti per primi hanno descritto la scena con una sola parola: “scioccante”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it