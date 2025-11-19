Sondaggio Porta a Porta é arrivata la notizia su Fratelli D’Italia e PD

Tvzap.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ ultima indagine realizzata dall’Istituto Noto per la trasmissione Porta a Porta traccia un quadro preciso dell’attuale scenario politico italiano, fotografando le intenzioni di voto degli elettori se si andasse alle urne oggi. Il sondaggio, aggiornato al 18 novembre, offre una panoramica aggiornata e dettagliata sulle scelte degli italiani, evidenziando una sostanziale stabilità per Fratelli d’Italia e un calo significativo per il Partito Democratico. La rilevazione, oltre a confermare le tendenze già emerse nei mesi precedenti, introduce elementi di novità che potrebbero influenzare le strategie future di tutte le principali forze politiche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

sondaggio porta a porta 233 arrivata la notizia su fratelli d8217italia e pd

© Tvzap.it - Sondaggio Porta a Porta, é arrivata la notizia su Fratelli D’Italia e PD

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sondaggio porta porta 233Sondaggio Porta a Porta, Fratelli d’Italia stabile e Pd cala - Novità nel duello tra i primi due partiti secondo il sondaggio dell'istituto Noto per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani in ca ... Come scrive msn.com

sondaggio porta porta 233Partiti: sondaggio Porta a Porta, crescono Fdi, Pd e M5S - Fratelli d'Italia guadagna mezzo punto rispetto alla rilevazione dello scorso 27 ottobre e si attesta al 30,1%, seguito ... Segnala iltempo.it

sondaggio porta porta 233Referendum giustizia, sondaggio Porta a porta: vittoria sì con 56% - Voterebbe sì l'87% degli elettori di Fratelli d'Italia, l'84% di quelli di Forza Italia e il 71% di quelli della Lega. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sondaggio Porta Porta 233