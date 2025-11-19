Sondaggio Porta a Porta è arrivata la notizia su Fratelli d’Italia e Pd | Brutto colpo
L’ultima rilevazione demoscopica condotta dall’ Istituto Noto per la trasmissione televisiva ‘Porta a Porta’, che fotografa le intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni che si tenessero proprio oggi, 18 novembre, svela una situazione di sostanziale stabilità per la prima forza politica del Paese, Fratelli d’Italia, a fronte di un calo significativo per il Partito Democratico. Questo sondaggio, dunque, non solo conferma la tendenza dominante, ma introduce un elemento di novità nel duello a distanza tra i due maggiori partiti, ricalibrando gli equilibri interni e le dinamiche di coalizione in vista dei futuri appuntamenti elettorali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
