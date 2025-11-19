Solo un partito può festeggiare Bomba nei sondaggi italiani | il dato è nettissimo

Nel centrodestra l’unico partito in crescita è Fratelli d’Italia, che supera la soglia del 31% e si conferma forza trainante della maggioranza. In calo, invece, sia la Lega sia Forza Italia, mentre nel centrosinistra arretra il Partito democratico e resta stabile il Movimento 5 Stelle. A migliorare è Alleanza Verdi-Sinistra, secondo l’ultimo sondaggio Swg. Fratelli d’Italia consolida il suo primato raggiungendo il 31,4%, crescendo di due decimi in una settimana. Il partito di Giorgia Meloni continua quindi a dominare il panorama politico, nonostante le polemiche esplose nelle ultime ore attorno al capogruppo Galeazzo Bignami e alle sue accuse al Quirinale, basate sulle dichiarazioni attribuite al consigliere Francesco Saverio Garofano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

