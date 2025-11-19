Solo chiacchiere tra amici La versione di Garofani sul piano anti-Meloni

Parla Francesco Saverio Garofani. Finito al centro del dibattito politico dopo che La Verità gli aveva attribuito dei virgolettati relativi a un "provvidenziale scossone" da effettuare nei confronti della maggioranza di governo, il consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa ha tenuto a chiarire la propria posizione. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex parlamentare Pd ha spiegato: "Sono molto amareggiato, per me e per i miei familiari. Mi spaventa la violenza dell'attacco e quel che fa male è l'impressione di essere stato utilizzato per colpire il presidente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Solo chiacchiere tra amici". La versione di Garofani sul piano "anti-Meloni"

Scopri altri approfondimenti

Stasera allenamento o calcetto con gli amici? Ti aspettiamo per il sacrosanto momento del terzo tempo con una pizza con gli amici per concludere la serata facendo due chiacchiere.. Per info e prenotazioni 0574/622573 - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo contenuto intermedio / avanzato per i nostri mecenati su @Patreon patreon.com/posts/143693552 Parliamo di aperitivo e di chiacchiere tra amici: di cosa parlano gli italiani al bar? E cosa significa quando un italiano dice "ci sta"? #learnItalian #langt Vai su X

"Solo chiacchiere tra amici". La versione di Garofani sul piano "anti-Meloni" - Parla il consigliere del Quirinale accusato di aver ordito contro il governo: "Ho l'impressione di essere stato utilizzato" ... Riporta msn.com

Scontro FdI-Quirinale, Garofani rompe il silenzio: "Erano soltanto chiacchiere tra amici" - Prosegue lo scontro tra FdI e il Quirinale sulla scorta dell’articolo pubblicato da La Verità, nel quale si riferisce di conversazioni ... Si legge su affaritaliani.it

Governo: Garofani, 'sono amareggiato, le mie erano soltanto chiacchiere tra amici' - Mi spaventa la violenza dell’attacco e quel che fa male è l’impressione di essere stato utilizzato per colpire il pre ... Scrive lanuovasardegna.it