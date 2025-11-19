Solidarietà concreta Il Piano Freddo richiede atti di cuore

Anche quest’anno la città di Como si prepara a offrire per tutto l’inverno ospitalità notturna alle persone senza dimora che non trovano riparo in altre strutture, lavorando per l’attivazione di posti aggiuntivi rispetto alle strutture di accoglienza già attive durante l’anno. Il Piano Freddo è ancora in via di definizione, coordinata da Vicini di Strada, che riunisce le realtà che gestiscono servizi per persone senza dimora in città, tra Dormitorio Invernale e l’accoglienza nelle parrocchie che aderiscono al Progetto Betlemme, coordinato dalla Caritas diocesana. Come ogni anno, è però partito l’appello alla cittadinanza per raccogliere le risorse necessarie a garantire ospitalità alle persone senza dimora per tutto il periodo invernale, con la campagna di raccolta fondi "la sua casa, quest’inverno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Solidarietà concreta. Il Piano Freddo richiede atti di cuore

