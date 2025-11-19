Soldi per Kiev? Dateli alle aziende italiane
Dopo lo scandalo mazzette, Confimprenditori si ribella: «Piuttosto che finanziare ville e bagni d’oro, aiutiamo i nostri settori produttivi». Matteo Salvini ancora polemico: «Al Consiglio di Difesa le decisioni erano già prese. Per il futuro vogliamo più chiarezza».. Il documento sulla guerra ibrida: «Per contrastarla ci servono 5.000 uomini».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
Scopri altri approfondimenti
"Aiutare l’Ucraina con più soldi è come regalare un’altra cassa di vodka ad un alcolista" Il premier ungherese Viktor Orban non le manda a dire: secondo lui, la Ue si sta preparando alla guerra, e il finanziamento di Kiev è paragonabile a “tentare di aiutare un a - facebook.com Vai su Facebook
Da Macron nuove armi a Zelensky. L’Europa: “Kiev ha finito i soldi” Vai su X
“Kiev ci ridia tutti i soldi con interessi del 4% e senza garanzie di sicurezza”: la nuova proposta Usa sulle “terre rare” - Secondo il New York Times il documento ribadisce le richieste già respinte dal governo Zelensky e ne aggiunge di nuove, molto gravose, tra cui un "diritto di prima offerta" sui nuovi progetti Kiev non ... Segnala ilfattoquotidiano.it
La provocazione di Mosca: 'Come la Torre, con i soldi a Kiev crollerà l'Italia'. La Farnesina convoca l'ambasciatore russo - La provocazione arriva con un certo tempismo, proprio mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto annunciava un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev. Riporta ansa.it