Arezzo, 19 novembre 2025 – La nuova produzione teatrale “ Sogno di una notte di mezza estate” inaugura la stagione 20252026 del Teatro Petrarca di Arezzo giovedì 20 novembre alle ore 21, con replica venerdì 21, in un doppio appuntamento imperdibile. Lo spettacolo ridotto e adattato da Daniele Salvo, Melania Giglio e Marioletta Bideri racconta delle imminenti nozze tra Teseo e Ippolita, ponendo l’attenzione sulle tensioni che accompagnano il potere, l’amore e la scelta individuale in un contesto oppressivo. La regia teatrale è firmata da Daniele Salvo, le scene e i costumi da Fabiana Di Marco e Daniele Gelsi, le musiche da Patrizio Maria D’Artista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sogno di una notte di mezza estate” di Daniele Salvo inaugura la nuova stagione teatrale del Teatro Petrarca