Arezzo, 19 novembre 2025 – La nuova produzione teatrale “ Sogno di una notte di mezza estate” inaugura la stagione 20252026 del Teatro Petrarca di Arezzo giovedì 20 novembre alle ore 21, con replica venerdì 21, in un doppio appuntamento imperdibile. Lo spettacolo ridotto e adattato da Daniele Salvo, Melania Giglio e Marioletta Bideri racconta delle imminenti nozze tra Teseo e Ippolita, ponendo l’attenzione sulle tensioni che accompagnano il potere, l’amore e la scelta individuale in un contesto oppressivo. La regia teatrale è firmata da Daniele Salvo, le scene e i costumi da Fabiana Di Marco e Daniele Gelsi, le musiche da Patrizio Maria D’Artista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Sogno di una notte di mezza estate” di Daniele Salvo inaugura la nuova stagione teatrale del Teatro Petrarca - Un cartellone di grandi nomi dal 20 novembre al 10 aprile, 8 titoli in scena grazie alla collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo ... Come scrive lanazione.it
Sogno di una notte di mezza estate al Teatro Quirino - La Natura sembra impazzita, le stagioni sono sconvolte, i campi aridi sono diventati terribili distese di niente. Scrive romatoday.it
Avezzano, al Teatro dei Marsi arriva “Sogno di una notte di mezza estate” - La Stagione di Prosa 2025/2026 del Teatro dei Marsi di Avezzano prosegue domenica 23 novembre alle ore 18:00 con uno dei capolavori del teatro mondiale: Sogno di una notte di mezza estate di ... Scrive laquilablog.it