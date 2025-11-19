Sognando gli anni ’60 | i Baluba Shake al Teatro Govi

Il Teatro Rina e Gilberto Govi presenta “Sognando gli anni ’60 – Quando la musica cambiò il mondo” con i Baluba Shake. Appuntamento sabato 22 novembre alle ore 21.Sognando gli anni ’60 non è solo un concerto né un musical, ma una sorta di “macchina del tempo” musicale che porterà lo spettatore in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

