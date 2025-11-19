Soccorso in mare a Duino un giovane surfista

Un giovane surfista è stato soccorso in mare dalla guardia costiera nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 novembre. I soccorritori sono intervenuti nelle acque antistanti il porto di Sistiana a dopo una segnalazione tramite il Nue 112.La sala operativa ha così inviato sul posto la motovedetta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

