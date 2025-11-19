Smart Clinic | riconoscere i sintomi della BPCO per intervenire in tempo
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una delle principali cause di malattia cronica respiratoria nel mondo. Spesso sottodiagnosticata o confusa con disturbi banali come il “raffreddore che non passa”, la BPCO colpisce milioni di persone, soprattutto fumatori o ex fumatori, ma anche chi è esposto a sostanze irritanti o inquinanti ambientali. Per approfondire come riconoscerla precocemente e quali percorsi di cura personalizzati offre oggi la medicina, abbiamo intervistato il dottor Walter Della Sala, pneumologo di Smart Clinic – Gruppo San Donato, che ci aiuta a capire quando è il momento di rivolgersi a uno specialista e come la spirometria rappresenti il primo passo verso una diagnosi accurata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
A marzo 2026 partirà la prima edizione del corso ASO (Assistente di studio odontoiatrico) organizzato da Smart Dental Clinic in collaborazione con Dental School dell'Università Vita-Salute San Raffaele. Il corso ASO offrirà la formazione teorica e pratica nece - facebook.com Vai su Facebook
Smart Clinic e la diagnosi precoce in neurologia: la chiave per bloccare la malattia prima che causi disabilità - Oggi, grazie ai progressi della medicina e alla disponibilità di terapie sempre più efficaci, è possibile ... Si legge su bergamonews.it
Luglio con Smart Clinic: controlli mirati per affrontare otiti, sinusiti e disturbi da aria condizionata - Con l’aumento delle temperature e il ricorso sempre più frequente all’aria condizionata, molti pazienti si ritrovano ad affrontare disturbi otorinolaringoiatrici tipici dell’estate, come otiti esterne ... Scrive bergamonews.it
L’ictus cerebrale, come riconoscere i sintomi ed intervenire - Vista sdoppiata o difficoltosa, bocca storta, difficoltà a parlare, perdita di equilibrio, confusione, movimenti scoordinati possono essere campanelli d’allarme di un ictus: come riconoscerli ed ... Da disabili.com