Smart Clinic | riconoscere i sintomi della BPCO per intervenire in tempo

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una delle principali cause di malattia cronica respiratoria nel mondo. Spesso sottodiagnosticata o confusa con disturbi banali come il “raffreddore che non passa”, la BPCO colpisce milioni di persone, soprattutto fumatori o ex fumatori, ma anche chi è esposto a sostanze irritanti o inquinanti ambientali. Per approfondire come riconoscerla precocemente e quali percorsi di cura personalizzati offre oggi la medicina, abbiamo intervistato il dottor Walter Della Sala, pneumologo di Smart Clinic – Gruppo San Donato, che ci aiuta a capire quando è il momento di rivolgersi a uno specialista e come la spirometria rappresenti il primo passo verso una diagnosi accurata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it