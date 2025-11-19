Smart city Italia a due velocità

Lidentita.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I casi virtuosi di Bologna, Milano e Torino. Dal Pnrr 10 miliardi ma meno della metà dei Comuni è partita con un progetto L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

