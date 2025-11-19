La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di skeleton scatterà da Cortina d’Ampezzo a fine novembre, nello stesso impianto dove a febbraio si assegneranno le medaglie dei Giochi olimpici, in quello che sarà l’ultimo atto di una stagione circolare. Nel mezzo, la circonferenza del massimo circuito toccherà Innsbruck, Lillehammer, Sigulda, Winterberg, St.Moritz e Altenberg. Il calendario è, ovviamente, il medesimo per gli uomini. Fra le donne, la sommità della disciplina é contraddistinta da valori dinamici, poiché esiste un drappello di atlete particolarmente quotate, al cui interno si erge, quale prima inter pares, Kimberley Bos. 🔗 Leggi su Oasport.it

Skeleton, una schiera di 'Virago' pronte a darsi battaglia per la Coppa del Mondo femminile!