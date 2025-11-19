Sistema Sorrento giudizio immediato per l’ex sindaco Coppola nel filone sulle mazzette per le mense scolastiche

Prima udienza il 20 febbraio 2026. Sarà l’inizio del processo al “ Sistema Sorrento “. La procura di Torre Annunziata – procuratore Nunzio Fragliasso, pm Giuliano Schioppi – ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato dell’ex sindaco Massimo Coppola e del suo staffista, Francesco Di Maio. Il giudizio immediato è una procedura speciale che conduce l’indagato direttamente a processo, senza il vaglio dell’udienza preliminare: quando è chiesto dai pm, presuppone l’evidenza della prova. Quello che si porrà a febbraio è solo un mattoncino della casa in costruzione: il processo riguarderà infatti solo le accuse di induzione indebita collegate alla mazzetta di seimila euro ricevuta durante una cena sui colli di Casarlano dall’imprenditore della refezione scolastica Michele De Angelis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

