Sistema Sorrento giudizio immediato per l’ex sindaco Coppola nel filone sulle mazzette per le mense scolastiche

Ilfattoquotidiano.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima udienza il 20 febbraio 2026. Sarà l’inizio del processo al “ Sistema Sorrento “. La procura di Torre Annunziata – procuratore Nunzio Fragliasso, pm Giuliano Schioppi – ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato dell’ex sindaco Massimo Coppola e del suo staffista, Francesco Di Maio. Il giudizio immediato è una procedura speciale che conduce l’indagato direttamente a processo, senza il vaglio dell’udienza preliminare: quando è chiesto dai pm, presuppone l’evidenza della prova. Quello che si porrà a febbraio è solo un mattoncino della casa in costruzione: il processo riguarderà infatti solo le accuse di induzione indebita collegate alla mazzetta di seimila euro ricevuta durante una cena sui colli di Casarlano dall’imprenditore della refezione scolastica Michele De Angelis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sistema sorrento giudizio immediato per l8217ex sindaco coppola nel filone sulle mazzette per le mense scolastiche

© Ilfattoquotidiano.it - “Sistema Sorrento”, giudizio immediato per l’ex sindaco Coppola nel filone sulle mazzette per le mense scolastiche

Altri contenuti sullo stesso argomento

sistema sorrento giudizio immediato“Sistema Sorrento”, giudizio immediato per l’ex sindaco Coppola nel filone sulle mazzette per le mense scolastiche - L'ex sindaco di Sorrento andrà a processo per la tangente di 6mila euro ricevuta dall'imprenditore della refezione scolastica ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sistema Sorrento Giudizio Immediato