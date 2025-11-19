Sisma ai Campi Flegrei scossa 2.7 nel primo pomeriggio

Anteprima24.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Sciame sismico nei Campi Flegrei nel primo pomeriggio di oggi con diverse scosse registrate dai sismografi, la più forte delle quali, alle 13.49, di magnitudo 2.7. Paura tra la popolazione ma non si segnalano danni di rilievo.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sisma ai campi flegrei scossa 27 nel primo pomeriggio

© Anteprima24.it - Sisma ai Campi Flegrei, scossa 2.7 nel primo pomeriggio

Altri contenuti sullo stesso argomento

sisma campi flegrei scossaCampi Flegrei: in corso sciame uno sismico, la scossa più forte magnitudo 2.7 - È in corso nei Campi Flegrei uno sciame sismico iniziato questa mattina alle ore 11. Segnala msn.com

Sisma nei Campi Flegrei, allerta a Pozzuoli: monitoraggio attivo e dettagli sulla magnitudo - Monitoraggio sul territorio dei Campi Flegrei: nuova sequenza sismica scuote Pozzuoli. notizie.it scrive

sisma campi flegrei scossaNuova forte scossa ai Campi Flegrei: magnitudo 2.7, epicentro alla Solfatara - Alle ore 13:49 di oggi, 19 novembre 2025, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2. vocedinapoli.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sisma Campi Flegrei Scossa