Sisma ai Campi Flegrei scossa 2.7 nel primo pomeriggio
Tempo di lettura: < 1 minuto Sciame sismico nei Campi Flegrei nel primo pomeriggio di oggi con diverse scosse registrate dai sismografi, la più forte delle quali, alle 13.49, di magnitudo 2.7. Paura tra la popolazione ma non si segnalano danni di rilievo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: alle 12:54 registrato un sisma di magnitudo 2.4, con epicentro al largo di Bacoli, nel Golfo di Pozzuoli, a circa 3 km di profondità. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito in zona. Al momento n - facebook.com Vai su Facebook
Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: alle 12:54 registrato un sisma di magnitudo 2.4, con epicentro al largo di Bacoli, nel Golfo di Pozzuoli, a circa 3 km di profondità. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito in zona. Vai su X
Campi Flegrei: in corso sciame uno sismico, la scossa più forte magnitudo 2.7 - È in corso nei Campi Flegrei uno sciame sismico iniziato questa mattina alle ore 11. Segnala msn.com
Sisma nei Campi Flegrei, allerta a Pozzuoli: monitoraggio attivo e dettagli sulla magnitudo - Monitoraggio sul territorio dei Campi Flegrei: nuova sequenza sismica scuote Pozzuoli. notizie.it scrive
Nuova forte scossa ai Campi Flegrei: magnitudo 2.7, epicentro alla Solfatara - Alle ore 13:49 di oggi, 19 novembre 2025, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2. vocedinapoli.it scrive