Sinner il fisco batte cassa e lui risponde di sinistro a due mani | è tra i maggiori contribuenti in Italia nonostante la residenza a Montecarlo

Una notizia destinata a smorzare le polemiche più accese sulla sua residenza: Jannik Sinner non solo è un campione in campo, ma si conferma anche un contribuente di rilievo in Italia. Il tennista, infatti, avrebbe versato al Fisco italiano quasi un milione e mezzo di euro: un importo che lo colloca tra i maggiori contribuenti del Paese per quanto riguarda i soli premi vinti in competizioni nazionali. Sinner, fisco? «Guadagna tanto, ma le tasse le paga, a Montecarlo e in Italia». La rivelazione, diffusa da Italia Oggi, arriva mentre Sinner si concede una pausa lontano dai riflettori, in una meta riservata e ultra segreta, godendosi i meritati successi in una località extra-lusso e top secret con la fidanzata Laila Hasanovic. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner, il fisco batte cassa e lui risponde di sinistro a due mani: è tra i maggiori contribuenti in Italia nonostante la residenza a Montecarlo

