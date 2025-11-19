Sinner euforico Alcaraz perde il primato | non può più recuperare

Glieroidelcalcio.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente primato per Carlos Alcaraz. La risposta di Sinner ha gettato lo spagnolo nel disagio più totale: quando a parlare sono i numeri non c’è scampo. Il 2025 di Jannik Sinner si chiude come uno dei capitoli più intensi e complessi della sua carriera. Un anno in cui ha vinto tanto, ha sofferto parecchio e ha dimostrato, ancora una volta, di essere una delle colonne portanti del tennis mondiale. Nessun giocatore, nell’arco di dodici mesi, ha retto l’urto come lui: titoli prestigiosi, finali epiche, vittorie pesantissime e una rivalità ormai leggendaria con Carlos Alcaraz che ha scandito l’intera stagione, rendendo ogni grande appuntamento un duello tra due pianeti destinati a contendersi il futuro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

sinner euforico alcaraz perde il primato non pu242 pi249 recuperare

© Glieroidelcalcio.com - Sinner euforico, Alcaraz perde il primato: non può più recuperare

Altre letture consigliate

sinner euforico alcaraz perdeSinner, Alcaraz nervoso mentre la Spagna s'inchina e loda Jannik: anche Bruno Vespa si è convertito, l’ammissione - Il dominio di Sinner fa innervosire Alcaraz e obbliga la Spagna a inchinarsi a lui dopo le ATP Finals, mentre Bruno Vespa di converte a tifoso di Jannik ... Segnala sport.virgilio.it

sinner euforico alcaraz perdeAlcaraz dopo il ko in finale con Jannik: “Sinner torna più forte dopo ogni sconfitta. Io sarò pronto per il 2026” - Dopo la sconfitta contro Sinner, Carlos Alcaraz applaude l’avversario per il cammino che l’ha portato a questo trofeo. Riporta eurosport.it

Sinner torna numero 1 Atp?/ Alcaraz perde subito a Parigi Bercy: tutte le combinazioni (oggi 29 ottobre 2025) - L'altoatesino ha una possibilità dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz a Parigi Bercy. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sinner Euforico Alcaraz Perde