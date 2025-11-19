Sinner euforico Alcaraz perde il primato | non può più recuperare

Niente primato per Carlos Alcaraz. La risposta di Sinner ha gettato lo spagnolo nel disagio più totale: quando a parlare sono i numeri non c’è scampo. Il 2025 di Jannik Sinner si chiude come uno dei capitoli più intensi e complessi della sua carriera. Un anno in cui ha vinto tanto, ha sofferto parecchio e ha dimostrato, ancora una volta, di essere una delle colonne portanti del tennis mondiale. Nessun giocatore, nell’arco di dodici mesi, ha retto l’urto come lui: titoli prestigiosi, finali epiche, vittorie pesantissime e una rivalità ormai leggendaria con Carlos Alcaraz che ha scandito l’intera stagione, rendendo ogni grande appuntamento un duello tra due pianeti destinati a contendersi il futuro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

