Sinner e Alcaraz hanno inventato il pareggio nel tennis

Se lo avessero programmato, se lo avessero fatto apposta, non ci sarebbero riusciti. Perché chiaramente ci saranno stati moltissimi momenti nel corso delle loro sfide, in cui Sinner e Alcaraz si sono ritrovati ad aver vinto lo stesso numero di punti. Ma questo è un momento significativo: alla fine della stagione, dopo la loro finale alle Atp Finals, il culmine di tutto, Alcaraz e Sinner sono. pari. "In totale – scrive L'Equipe riprendendo la statistica dell'esperto Bastien Fachan su "Jeu, set et maths" – Alcaraz e Sinner si sono divisi equamente i 3.302 punti giocati. In altre parole, i due giganti del tennis mondiale hanno accumulato 1.

Una saga in perfetto equlibrio (lo dice un numero incredibile). Ecco perché fra Sinner e Alcaraz non c'è mai un favorito - Dopo sedici sfide ufficiali, Sinner e Alcaraz hanno vinto lo stesso numero di punti totali: 1651 pari. Scrive msn.com