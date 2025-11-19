Simon The Sorcerer Origins | il ritorno tutto italiano del giovane mago in una nuova avventura punta e clicca
Tra le avventure punta e clicca più amate degli anni ’90, Simon The Sorcerer occupa un posto speciale. Nato nel 1993 dalla mente di Simon Woodroffe e pubblicato da Adventure Soft, il gioco entrò nel cuore dei giocatori grazie al suo “british humor” e a una scrittura brillante che ricordava i classici LucasArts. Negli anni, la serie purtroppo cambiò più volte mano e direzione, fino a perdere parte del suo fascino originario. Oggi, a distanza di oltre trent’anni, il giovane mago torna a far parlare di sé con Simon The Sorcerer Origins, sviluppato dagli italiani Smallthing Studios sotto la guida di Massimiliano Calamai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
