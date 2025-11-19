Siglato l' accordo fra privati l' anno prossimo parte la rigenerazione di Piazza Kennedy

Piazza Kennedy a Magreta si prepara alla partenza della riqualificazione urbanistica dell’area che si trova immediatamente a fianco della Parrocchia. Molto atteso dalla comunità locale, il progetto di riqualificazione secondo la pianificazione approvata dal Comune di Formigine ha ricevuto una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

