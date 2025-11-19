Siete fan di Gossip Girl e Death Note? Questo anime li unisce entrambi e fa decisamente per voi

Nel panorama degli anime moderni esiste uno spazio raro e affascinante, dove la guerra psicologica incontra il dramma scolastico in una miscela esplosiva, miscelando perfettamente lo stile di Death Note con serie quali Gossip Girl. Stiamo parlando di Classroom of the Elite che abita precisamente quella zona grigia, e la conferma ufficiale del suo ritorno nel 2026 dimostra che la serie non ha perso nemmeno un grammo del suo fascino tagliente. Con una nuova key visual e un trailer elegante che ha fatto il giro della rete, la quarta stagione è ufficialmente in arrivo, aprendo le porte al tanto atteso Second Year Arc. 🔗 Leggi su Screenworld.it

