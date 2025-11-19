Sicurezza a Viterbo Sacrario presidiato ogni giorno per sei ore

Si è tenuta nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Viterbo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Sergio Pomponio, dedicata ai recenti episodi di cronaca verificatisi nel centro storico e alla diffusa percezione di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

