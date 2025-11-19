Sicilia 23 emendamenti delle opposizioni intervengono sui fondi aggiuntivi della Finanziaria

Parlamento siciliano Le opposizioni dell’Assemblea regionale siciliana presentano un pacchetto unitario di 23 emendamenti alla Finanziaria, puntando a incidere sulla ripartizione dei 200 milioni aggiuntivi e a mostrarsi forza propositiva nel confronto politico. Opposizioni compatte sulla manovra. Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente hanno sottoscritto un pacchetto di 23 emendamenti destinati alla legge di stabilità regionale. La scelta di presentarsi con un’iniziativa comune rappresenta, nelle intenzioni dei gruppi parlamentari, un segnale di coesione politica in una fase in cui il dibattito sulla manovra è dominato dalle contestazioni alla gestione dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

sicilia 23 emendamenti delle opposizioni intervengono sui fondi aggiuntivi della finanziaria

