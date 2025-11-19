Si parte | da oggi il passaporto si può fare in 210 uffici postali nella Bergamasca

Facile, comodo e puntuale: da oggi, mercoledì 19 novembre, il passaporto si può fare in 210 uffici postali dei Comuni della Bergamasca. A dare il via è stato il rinnovato ufficio postale Polis di Almenno San Bartolomeo. Grazie a questo progetto ora è possibile usufruire del servizio offerto in 210 uffici postali nei Comuni sotto i 15 mila abitanti della provincia di Bergamo. Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto agli uffici di Poste Italiane è un’operazione semplice: sarà l’operatore a richiedere la documentazione e tutte le informazioni necessarie per completare la procedura, tra cui i dati anagrafici e i fattori biometrici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it