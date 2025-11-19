Si oppone alla rapina della bici 28enne accoltellato alla schiena a Giugliano

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aggressione si è verificata questa notte: il 28enne è stato soccorso e portato in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

oppone rapina bici 28enneSi oppone alla rapina della bici, 28enne accoltellato alla schiena a Giugliano - L’aggressione si è verificata questa notte: il 28enne è stato soccorso e portato in ospedale. Si legge su fanpage.it

oppone rapina bici 28enneSi oppone alla rapina della bici, ferito con due coltellate - Accoltellato per essersi opposto alla rapina della bicicletta: è successo a Giugliano in Campania dove i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano per una persona ... Segnala lostrillone.tv

oppone rapina bici 28enneGiugliano, accoltellato in strada durante una tentata rapina: 28enne in ospedale, non è grave - I carabinieri intervengono nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per una persona ferita da arma da taglio. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oppone Rapina Bici 28enne