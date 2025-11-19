Si corre la FIAT Torino City Marathon | 10mila iscritti il percorso e le variazioni delle linee Gtt
La FIAT Torino City Marathon si correrà domenica 23 novembre a Torino con partenza da piazza Castello, nel tratto iniziale di via Pietro Micca, per concludersi nella scenografica piazzetta Reale, davanti alle residenze sabaude. All’evento parteciperanno circa 10mila persone: oltre 4.000 atleti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
