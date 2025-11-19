Si amplia l’ospedale Marconi Incontro col Terzo settore

L’ ospedale Ginesio Marconi si amplia e domani pomeriggio si terrà l’incontro dal titolo ’ Verso la nuova Casa di Comunità di Cesenatico ’, rivolto al Terzo Settore del territorio e ai comitati di zona. L’iniziativa è promossa da Ausl Romagna e dal Comune, insieme a VolontaRomagna. Al centro c’è il progetto della nuova Casa della Comunità che sorgerà nell’ampliamento del nosocomio e la riorganizzazione dei Servizi territoriali alla luce delle linee di indirizzo del decreto ministeriale numero 77 del 2022, con l’obiettivo di condividere idee e azioni per lo sviluppo della futura rete assistenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

