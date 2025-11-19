Si alza il sipario sulla Pallavolo Casaluce | si scrive una pagina di sport col debutto in Prima Divisione
La comunità sportiva di Casaluce si prepara a vivere una serata storica. Venerdì 21 novembre, alle ore 21, nella palestra della scuola media “Beethoven”, la Pallavolo Casaluce farà il suo debutto ufficiale nel campionato di Prima Divisione femminile – Girone B, affrontando il Volley San Marco in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Musica e mercatini saranno garantiti da associazioni locali: si alza il sipario il 5 dicembre. Confermata anche la pista per il pattinaggio su ghiaccio - facebook.com Vai su Facebook
Si alza il sipario #NittoATPFinals Vai su X
Volley. Si alza il sipario sulla giovane realtà. ICaRe Cavriago - Evento ufficiale per la Polisportiva ICaRe, giovane e dinamica realtà di Cavriago pronta per la nuova stagione agonistica. Segnala ilrestodelcarlino.it