Si abbassa la quota neve nelle Marche | le zone coinvolte cosa dicono le previsioni

Ancona, 19 novembre 2025 - Con l’arrivo delle correnti fredde martedì sulle Marche - anticipate dal meteorologo dell’Amap, Danilo Tognetti - le temperature hanno subito un calo sensibile e la quota neve si è abbassata fino a 900 metri sul livello del mare. Un segnale positivo per gli amanti degli sport invernali che attendono con ansia i fiocchi per tornare a sciare sulle principali stazioni montane della regione. L’arrivo delle correnti più fredde. Le previsioni di giovedì 20 novembre. Che tempo farà venerdì 21 novembre. Sabato 22 novembre scende la quota neve. Le previsioni del tempo. L’arrivo delle correnti più fredde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si abbassa la quota neve nelle Marche: le zone coinvolte, cosa dicono le previsioni

