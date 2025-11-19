Il World Tour di short track farà tappa all’Hala Olivia di Danzica (Polonia) per il terzo appuntamento stagionale dal 20 al 23 novembre. Dopo la trasferta in Canada, la massima competizione internazionale itinerante sbarcherà in Europa per una nuova prova a meno di tre mesi dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà presente con undici atleti, seguiti dagli allenatori Mengyao Qi, Derrick Campbell e Nicola Rodigari, guidati dal Direttore delle Squadre Nazionali Kenan Gouadec. Tra gli uomini spicca chiaramente Pietro Sighel, affiancato da Andrea Cassinelli, Alessandro Loreggia, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, i convocati dell’Italia per il World Tour a Danzica. Assente Arianna Fontana