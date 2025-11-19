Shelby Oaks recensione | un horror ibrido che spreca lo spunto iniziale

A metà tra mockumentary e film classico, l'esordio di Chris Stuckmann convince fino a un certo punto, facendo evaporare le suggestioni iniziali. In sala. Nascosto dalla voglia di (stra)fare - nonostante il budget irrisorio che spesso si traduce in una risorsa creativa - si intravede qualcosa di genuinamente interessante nella regia di Chris Stuckmann. Regista esordiente che, dopo una significativa gavetta nel mondo dei cortometraggi, firma con Shelby Oaks il suo lungometraggio d'esordio. Ciò che emerge è un horror derivativo e appassionato, una dichiarazione d'amore al genere, ma che purtroppo risulta scollato e discontinuo nelle varie forme e nelle diverse sezioni che compongono i suoi novanta minuti (scarsi) di montaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

