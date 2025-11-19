Shadowland | nel cuore di una comunità occulta tra culto del Graal e ombre di un regista cult

Un’enclave pirenaica di magia, stregoneria e ricerca spirituale alternativa. Un regista di culto che da Hollywood si reinventa profeta. E una comunità di cercatori del Sacro Graal costretta a fare i conti con le zone d’ombra del proprio leader. È questo il mondo raccontato da Shadowland, documentario diretto da Otso Tiainen e prodotto da Kalle Kinnunen, in concorso al 45° Torino Film Festival nella sezione Documentari. Il film porta lo spettatore dentro una valle isolata dove, lontano dalla società “ordinaria”, vive un gruppo eclettico di persone che si definiscono stregoni, seguaci di Maria Maddalena e cacciatori del Graal. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

