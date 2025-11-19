Un tweet del 2021 riaccende lo scontro su vaccini, paure e propaganda: tra paranoia, ideologia e questioni che nessuno vuole davvero affrontare È una sera strana in Lombardia: l’aria sa di disinfettante ospedaliero e di corridoi politici troppo stretti. Federica Picchi cade sotto la scure di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sfiducia a Federica Picchi: cronaca di un post dimenticato che torna a mordere la politica lombarda