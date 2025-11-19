Settore giovanile Juve e la sua importanza raccontata da Chiellini | Sappiamo che il futuro della Juventus dipende da quello che facciamo a Vinovo Ecco cosa ha detto

Settore giovanile Juve, Giorgio Chiellini ha parlato così della sua importanza al Social Football Summit dell’Allianz Stadium di Torino. Al Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino, Giorgio Chiellini ha speso parole importanti sul settore giovanile Juve. Ecco cosa ha detto il Director of Football Strategy bianconero. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano NUOVO RUOLO – «Director of Football Strategy vuol dire tutto o niente. Non sono amante dei titoli, mi sento un supporto per quello che deve continuare a essere la Juventus, un po’ trasversale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Settore giovanile Juve e la sua importanza raccontata da Chiellini: «Sappiamo che il futuro della Juventus dipende da quello che facciamo a Vinovo». Ecco cosa ha detto

Altre letture consigliate

I risultati del Settore Giovanile #ForzaSantaMariaSempre - facebook.com Vai su Facebook

Settore Giovanile Juve, pochi minuti per Elimoghale e Borasio: l’Italia Under 17 batte la Repubblica Ceca e si qualifica agli ottavi di finale. Il resoconto del match - Settore Giovanile Juve, l’Italia Under 17 di Favo si qualifica agli ottavi di finale: scampoli di partita per Elimoghale e Borasio, ora una fra Croazia e Uzbekistan. Come scrive juventusnews24.com

Settore giovanile: gli ultimi risultati della giovanissima Juve - Nella settimana dal 3 al 9 novembre i baby bianconeri dell'Under 19, l'Under 17 e l'Under 15 femminili e l'Under 17 e ... Riporta tuttojuve.com

Juventus Women, il club bianconero blinda Anna Coppelli: la giovane attaccante ha rinnovato il suo contratto. Tutti i dettagli - Juventus Women, l’attaccante classe 2008 rinnova l’accordo fino al 2028: la società bianconera blinda il suo talento del settore giovanile La Juventus Women blinda uno dei suoi talenti più puri. Si legge su juventusnews24.com