Sesso senza consenso è stupro sì unanime della Camera alla pena da 6 a 12 anni per violenza sessuale la proposta passa ora al Senato

Ilgiornaleditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passa al Senato la proposta di legge basata sul concetto “Sesso senza consenso è stupro” dopo il si unanime della Camera. Per gli stupratori una pena da 6 a 12 anni per violenza sessuale Il principio alla base della proposta di legge approvata all’unanimità dalla Camera si basa sul concetto “. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Sesso senza consenso è stupro", sì unanime della Camera alla pena da 6 a 12 anni per violenza sessuale, la proposta passa ora al Senato

