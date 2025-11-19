Sesso senza consenso è stupro sì unanime della Camera alla pena da 6 a 12 anni per violenza sessuale la proposta passa ora al Senato
Passa al Senato la proposta di legge basata sul concetto “Sesso senza consenso è stupro” dopo il si unanime della Camera. Per gli stupratori una pena da 6 a 12 anni per violenza sessuale Il principio alla base della proposta di legge approvata all’unanimità dalla Camera si basa sul concetto “. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
