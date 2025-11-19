Tempo di lettura: < 1 minuto La serie Rai ‘ 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam ’ porta la sua troupe nel cuore del Sannio. Dopo settimane di riprese a Melizzano, la produzione arriva ora a Benevento, con scene previste lunedì 24 novembre presso il Chiostro e la Chiesa di Santa Sofia. La scelta della location non è casuale: gli spazi storici faranno da cornice a uno dei momenti più intensi della vicenda, l’incontro tra il Vescovo di Nuoro e i familiari di Farouk, fondamentale per la mediazione con i rapitori. Il capoluogo sannita diventa così set ideale per ricreare ambientazioni degli anni ’90 in cui si consumò il noto rapimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie Rai con Marco Bocci, set da Melizzano a Benevento: lunedì riprese in centro