Serie D | il tecnico biancorosso sul pari di domenica

TERRANUOVA "Per 97 minuti sembrava che il pallone non volesse entrare". Marco Becattini ha commentato così la partita tra Terranuova Traiana e Seravezza terminata sull'1-1, grazie al clamoroso gol di testa del portiere Pagnini arrivato al 96' del secondo tempo. "Rischiavamo di perdere una partita che forse meritavamo di vincere – ha aggiunto il tecnico – Abbiamo fatto un primo tempo dove non abbiamo rischiato niente e per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi, anzi. Potevamo essere già in vantaggio di due o tre reti". Secondo il trainer Marini e soci nell'ultimo match al Matteini si sono espressi al massimo livello dall'inizio del campionato e tornare a casa a bocca asciutta sarebbe stato davvero difficile da dirigere.

