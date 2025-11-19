Sergio De Simone il bimbo napoletano vittima della Shoah il corto su di lui è nella lista degli Oscar La Stampa

La Stampa, con Francesca Paci, dedica un ampio articolo a “Storia di Sergio” il corto cinematografico sulla tragica breve vita di Sergio De Simone unico napoletano vittima della Shoah, il bambino che finì vittima delle crudeltà di Mengele. Si trova anche un bell’approfondimento su Raiplay. La Stampa non ricorda mai che Sergio era napoletano. Lo facciamo noi. Scrive il quotidiano torinese: L’ultima volta che Tatiana e Andra Bucci vedono il cuginetto Sergio de Simone è una mattina livida di novembre del 1944. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sergio De Simone il bimbo napoletano vittima della Shoah, il corto su di lui è nella lista degli Oscar (La Stampa)

