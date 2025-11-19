Serena Mollicone verrà ascoltato l'amico del carabiniere che disse di averla vista in caserma e si suicidò

Fanpage.it | 19 nov 2025

Accettata in aula la testimonianza di Gabriele Tersigni, l'amico di Santino Tuzi, che ha detto di aver visto Serena Mollicone entrare nella caserma di Arce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

