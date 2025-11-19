Serena Mollicone verrà ascoltato l'amico del carabiniere che disse di averla vista in caserma e si suicidò

Accettata in aula la testimonianza di Gabriele Tersigni, l'amico di Santino Tuzi, che ha detto di aver visto Serena Mollicone entrare nella caserma di Arce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Serena Mollicone: Al processo d’appello bis sarà sentito anche il luogotenente Gabriele Tersigni, all’epoca superiore del brigadiere Santino Tuzi, che gli avrebbe confidato di aver visto la ragazza alla caserma il giorno della scomparsa. Ammessi quasi tutti i te - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Serena #Mollicone, la storia del caso: dal delitto al processo Vai su X

Serena Mollicone, verrà ascoltato l’amico del carabiniere che disse di averla vista in caserma e si suicidò - Accettata in aula la testimonianza di Gabriele Tersigni, l'amico di Santino Tuzi, che ha detto di aver visto Serena Mollicone entrare nella caserma di ... Scrive fanpage.it

Serena Mollicone, ammessi testimoni e intercettazioni sull’ingresso della 18enne nella caserma di Arce - Il processo d’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, la diciottenne di Arce uccisa il 1° giugno 2001, inizia a entrare nel vivo. Segnala ilfattoquotidiano.it

Omicidio Serena Mollicone, 24 testi e consulenti in appello bis - Nel nuovo processo per l'omicidio di Serena Mollicone la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha deciso di ammettere 24 persone, tra testimoni e consulenti ... Lo riporta lapresse.it