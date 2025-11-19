Serena Mollicone la figlia del brigadiere Tuzi | Ci sono nuovi elementi mio padre non si suicidò

«Per noi oggi è un nuovo inizio. Per quanto mi riguarda non finisce qui: io ho già iniziato con delle nuove indagini e abbiamo degli elementi, anche abbastanza importanti, che. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Serena Mollicone, la figlia del brigadiere Tuzi: «Ci sono nuovi elementi, mio padre non si suicidò»

Scopri altri approfondimenti

Intervista esclusiva a Gaia Fraioli, cugina di Serena Mollicone - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Serena #Mollicone, la storia del caso: dal delitto al processo Vai su X

Serena Mollicone, la figlia del brigadiere Tuzi: «Ci sono nuovi elementi, mio padre non si suicidò» - Per quanto mi riguarda non finisce qui: io ho già iniziato con delle nuove indagini e abbiamo degli elementi, anche abbastanza importanti, ... Come scrive ilmattino.it

Serena Mollicone, ammessi testimoni e intercettazioni sull’ingresso della 18enne nella caserma di Arce - Il processo d’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, la diciottenne di Arce uccisa il 1° giugno 2001, inizia a entrare nel vivo. Scrive ilfattoquotidiano.it

Delitto Mollicone, nel processo di appello bis verrà sentito un testimone chiave - E' Gabriele Tersigni, il carabiniere al quale il brigadiere Santino Tuzi, poi morto suicida, raccontò di avere visto Serena entrare nella caserma di Arce il giorno in cui scomparve ... Secondo rainews.it