Serena Gibilaro premiata per il suo romanzo | la giovane scrittrice agrigentina entra nell’Atlante delle eccellenze letterarie
Dai primi concorsi di bellezza all’ingresso nell’Atlante delle eccellenze letterarie. Il percorso di Serena Gibilaro continua a sorprendere e a crescere. La giovane autrice agrigentina, già conosciuta per il romanzo “Black Wells”, ha ricevuto un nuovo riconoscimento che la colloca tra le voci. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Serena Gibilaro premiata per il suo romanzo: la giovane scrittrice agrigentina entra nell’Atlante delle eccellenze letterarie - Già nota per "Black Wells", annuncia il nuovo traguardo: il suo nome sarà inserito nella pubblicazione distribuita nei principali store italiani ... Lo riporta agrigentonotizie.it