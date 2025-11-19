Sepolti 60 animali a San Giuliano Nel cimitero degli amici più fedeli tra fiori foto passaparola e peluche
Fiori, fotografie, girandole e peluche, per sancire un legame che non finisce. Sono una sessantina le bestiole d’affezione sepolte nel cimitero degli animali di San Giuliano, nato nel 2022 su impulso del Comune e gestito da Asf, società che ha in capo anche farmacie e asili-nido comunali. " Per sempre amici " è il nome di questo luogo di tranquillità e ricordo, punteggiato di vialetti e spazi verdi, tra la via Emilia e via Brigate Partigiane, a due passi dal cimitero della città. Vi sono sepolti soprattutto cani: come Amos, "compagno e fratellino di vita", o Yago, che per coloro che gli hanno voluto bene è stato "molto più di un cane", o ancora Emily, che con la sua "dolcezza infinita ha saputo portare la luce in un momento buio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
