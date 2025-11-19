Separazione carriere ok della Cassazione al referendum | si voterà entro il 29 marzo
Il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere si terrà entro fine marzo, al più tardi domenica 29 marzo. È l’effetto della decisione dell’ Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, che con ordinanza notificata il 19 novembre ha ammesso le quattro richieste presentate rispettivamente dai deputati e dai senatori di maggioranza e di opposizione. Ora il Consiglio dei ministri dovrà stabilire la data della consultazione, che sarà indetta dal presidente della Repubblica entro sessanta giorni dall’ammissione, quindi entro il 19 gennaio: il voto dovrà poi tenersi, in base alla legge 352 del 1970, “in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
