AGI - Via libera all'unanimità, da parte dell'Aula della Camera, con 227 voti favorevoli e nessun voto contrario, alla proposta di legge di modifica dell'articolo 609-bis del Codice penale in materia di Violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. Il provvedimento passa, ora, all'esame del Senato. Il testo, che modifica l'articolo 609-bis del Codice penale, prevede che "chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Senza consenso è violenza sessuale", via libera unanime della Camera alla proposta di legge