Senza consenso è violenza sessuale via libera unanime della Camera alla proposta di legge

19 nov 2025

AGI - Via libera all'unanimità, da parte dell'Aula della Camera, con 227 voti favorevoli e nessun voto contrario, alla  proposta di legge di modifica dell'articolo 609-bis  del Codice penale in materia di  Violenza sessuale  e di  libera manifestazione del consenso. Il provvedimento passa, ora, all'esame del Senato. Il testo, che modifica l'articolo 609-bis del Codice penale, prevede che "chiunque compie o fa compiere o subire  atti sessuali  ad un'altra persona  senza il consenso libero e attuale  di quest'ultima è punito con la  reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con  violenza o minaccia  o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di  inferiorità fisica o psichica  o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 🔗 Leggi su Agi.it

