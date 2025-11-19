Senza consenso è violenza sessuale | sì della Camera alla nuova legge cosa prevede
La Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la legge che modifica il delitto di violenza sessuale, introducendo la nozione di "consenso libero e attuale" ad atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul. Con 227 voti a favore, quindi, l'Aula di Montecitorio stabilisce che l'approvazione esplicita diventa così l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale. Il testo passerà ora all'esame del Senato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Senza consenso è violenza sessuale": la Camera approva la proposta di legge #19novembre #violenzasessuale #camera Vai su X
Stupro: dubbi (e critiche) sul nuovo modello incentrato sul consenso Approda oggi in Aula a Montecitorio la proposta di legge che mira a riformare il reato di violenza sessuale, introducendo anche in Italia il principio del "consenso libero e attuale". Il testo bipar - facebook.com Vai su Facebook
Senza consenso è violenza sessuale, arriva sì unanime della Camera alla proposta di legge - Leggi su Sky TG24 l'articolo Senza consenso è violenza sessuale, arriva sì unanime della Camera alla proposta di legge ... Secondo tg24.sky.it
Violenza sessuale, senza consenso è reato. Sì alla proposta di legge che passa al Senato - Lo stabilisce la proposta di legge approvata dalla Camera all’unanimità con 227 pareri favorevoli. Lo riporta ecovicentino.it
Senza consenso «è violenza sessuale», sì unanime della Camera alla proposta di legge bipartisan - Senza «consenso libero ed attuale» si configura il reato di violenza sessuale. msn.com scrive